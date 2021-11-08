Актер из сериала «След» Юрий Гунин скончался на 69-м году жизни

Актер Виктор Гунин умер 7 ноября в возрасте 68 лет. Об этом сообщил его коллега Юрий Гаркави, чьи слова передал сайт «Кино-Театр.ру».

Гаркави не уточнил, что стало причиной смерти Виктора Гунина, с которым они вместе проработали 10 лет. Артист выразил свои сожаления о случившемся.

«Ты был самый честный, самый правдивый, самый настоящий. И на сцене, и в жизни. Пусть земля тебе будет пухом. Никогда не забуду твоего Сатина и Бабу Ягу. Ушел огромный, хоть многим и неизвестный артист. Аплодисменты тебе, Витя!» — написал актер.

В комментариях посетители сайта поддержали Гаркави и выразили соболезнования родным и близким Гунина. Они ласково назвали его «дядей Витей» и уточнили, что знают и об уходе из жизни год назад его брата.

«Видимо, их связь была очень сильная, чтобы быть в разных мирах… Вечная память!» — написала одна из комментирующих.

Виктор Гунин работал в Московском государственном театре киноактера и снимался во множестве хорошо знакомых российскому зрителю картинах. Среди них такие сериалы, как «След», «Кулагин и партнеры», «Измены» и «Кодекс чести».