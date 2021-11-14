Актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко умер в 55 лет

Актер театра и кино Игорь Бондаренко умер после продолжительной болезни на 56-м году жизни. Зрителям он известен своими ролями в сериалах «Реальные пацаны», «Анна-детективъ», «Склифосовский» и других. Об этом сообщил сайт мытищинского театра «ФЭСТ».

«12 ноября после тяжелой, продолжительной болезни ушел из жизни выдающийся русский актер, заслуженный артист России Игорь Викторович Бондаренко», — говорится в сообщении театра.

В некрологе Бондаренко назвали мастером сцены, который мог рассмешить зрителей до слез или заставить их сердца сжиматься, когда играл драматические роли. По словам коллег, он был душой компании, потрясающим рассказчиком и интересным художником. Актер также был членом Совета депутатов Мытищ. Прощание с Бондаренко состоится 15 ноября на основной сцене театра «ФЭСТ».

В фильмографии актера около 30 работ в популярных телесериалах. В театре «ФЭСТ» он служил с конца 1980-х годов. Бондаренко был занят в более чем 20 спектаклях.