Актер из «Интернов» и режиссер устроили потасовку в московском театре

При этом сам Леонид Краснов считает, что драки не было. По его словам, все началось с того, что Попов перед праздниками остался без квартиры и попросил остаться в театре.

«Я, конечно, согласился. А вчера вернулся из Вологды — и между нами завязался не самый приятный разговор», — поделился режиссер. По его словам, Попов начал хвастаться своими заслугами в кино как продюсера. Но на уточняющий вопрос, в чем они заключаются, так и не ответил.

«Внезапно он начал махать руками у моего лица. Тогда я сказал: „Ты же понимаешь, что теперь мне придется встать и тебя наказать?“ Собственно, встал и наказал. Не было никакой драки. Я просто его осадил. Но он мгновенно вызвал полицию», — заявил режиссер.

Краснов считает, что его собеседник таким способом просто пытается привлечь к себе внимание, так как никакой особой известности у него нет. Поэтому он воспользовался способом и выжал из ситуации все возможное. По его словам, обиды на актера он не держит и продолжит с ним общение. Актер Сергей Попов ситуацию никак не прокомментировал.