Актер Гришечкин рассказал, как помог якобы избившему его студенту

СМИ сообщили о том, что известного актера Вячеслава Гришечкина избил студент. Сам актер опроверг «360» эту информацию и заверил, что чувствует себя хорошо. Более того, артист рассказал, что помог с регистрацией студенту, который его якобы избил.

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«Полная ерунда. Это (информация о побоях — прим. ред.) бред сивой кобылы. Я не знаю, откуда это взялось, у меня все в порядке. Я дома, не в больнице. Я жив-здоров и завтра у меня спектакль в Петербурге», — сказал Гришечкин.

По его словам, никакого конфликта со студентом у актера не было и это все «придумки». При этом он подтвердил, что действительно помогал молодому человеку с регистрацией.

«На самом деле да, потому что мальчик из Туркменистана. Это мой студент. Благодаря моей любимой теще сделали ему прописку временную, регистрацию», — отметил актер.

Как утверждали СМИ, Гришечкина избили 29 ноября в Москве. По информации РЕН ТВ, нападение произошло на улице Миклухо-Маклая, где актер получил травму головы, но ехать в больницу отказался. Позже появились сообщения о том, что звезду сериала «Солдаты» избил студент, который живет в его квартире.