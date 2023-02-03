Общество 03 февраля 2023, 17:19 Актер Гаганидзе из советского фильма «Не горюй!» умер в возрасте 89 лет

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Грузинский актер, народный артист Грузии Джемал Гаганидзе скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на пресс-службу Национального театра Руставели.

Зрителям актер запомнился по одной из ролей в советском кинофильме «Не горюй!» Георгия Данелии 1969 года.

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Также Гаганидзе сыграл большое количество театральных ролей на сцене Драматического театра имени Шота Руставели.

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Причина смерти актера не уточняется.