Актер Эмилио Делгадо умер на 82-м году жизни

Мексикано-американский актер Эмилио Делгадо, известный по роли Луиса в детском телешоу «Улица Сезам», умер от рака крови. Ему был 81 год. Об этом написал «Ридус».

Команда актера отметила, что «его теплота и юмор приглашали детей разделить дружбу, которая передавалась из поколения в поколение». Луис стал самым долгоживущим персонажем на американском телевидении, играя в «Улице Сезам» с 1971 по 2015 год.

Делгадо также известен зрителям по телешоу «Гавайи 5-0», «Куинси», «Шоу Лу Гранта» и «Полицейская история».