12 февраля 2024, 18:19
Актер Дюжев: современное российское кино должно рождаться из души
Современное российское кино должно рождаться из души и только в тот момент, когда его автору есть что сказать. Такое мнение выразил заслуженный артист России Дмитрий Дюжев в беседе с «Абзацем».
По словам актера, режиссер должен создавать картину в тот момент, когда другие средства выразительности заканчиваются и когда замыслы автора можно передать зрителю только кинематографическим языком.
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«Оно всегда должно быть рождено из души. <…> Только такое кино понравится зрителю, потому что оно исходило из внутренней необходимости рассказать эту историю и из большого желания изменить этот мир к лучшему», — отметил Дюжев.
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