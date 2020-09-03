Актер Басилашвили рассказал о композиторе Андрее Петрове

Басилашвили и Петров были хорошими друзьями, поэтому в честь юбилея маэстро поговорить решили именно с ним.

«Часть нашей жизни всегда была освещена его музыкой: какой бы фильм я ни смотрел и в каком бы ни участвовал, каждый раз, слыша, как с экрана льется его музыка, я чувствовал, как действо обретает смысл и глубину», — поделился артист.

Он рассказал, как музыка Петрова влияла на фильмы. Актер вспомнил о случае, когда одна из его сцен с Людмилой Гурченко в «Вокзале на двоих» была плоской, но с добавлением композиции маэстро все изменилось — появился объем.

Басилашвили высказал свою радость от того, что смог поучаствовать в поэтории о Пушкине, где вспомнил великого композитора.