Актер Андрей Сиротин умер на 35 году жизни

Актер Московского драматического театра имени А. С. Пушкина Андрей Сиротин скончался. Ему было 34 года.

Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-служба театра.

«С горечью сообщаем, что не стало талантливого артиста Андрея Сиротина, нашего задумчивого принца Калафа», — говорится в сообщении.

Причину смерти Сиротина не уточнили. Однако по данным ТАСС, артист скончался от болезни, с которой боролся долгое время.

Актер родился в 1986 году. Он окончил режиссерский факультет Российского института театрального искусства — ГИТИС, мастерская Олега Кудряшова. Он сыграл в таких сериалах как «Достоевский», «Перекрестки судьбы» и «Шериф». Помимо этого участвовал в картине «Дирижер».