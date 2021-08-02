Актер Анатолий Рудаков умер от ковида

Советский и российский актер Анатолий Рудаков умер от последствий заражения коронавирусом на 72-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила бывшая сотрудница кинокомпании «Ленфильм» Ирина Тарасова.

«Боже мой, неделю назад делала поздравительный пост. Поздравляла Толика с днем рождения. А он уже лежал с ковидом. Не справился. Заслуженный артист РФ Анатолий Родионович Рудаков, Толечка, мой студийный товарищ», — написала Тарасова.

Рудаков родился в деревне Большое Ситно Витебской области в Белоруссии в 1950 году. Сниматься в кино начал еще во время учебы в институте. Зрителям он известен своими работами в полнометражных картинах «Найти и обезвредить», «Труффальдино из Бергамо», «Девочка из города» и сериалах «В поисках капитана Гранта», «Государственная граница», «Макар-следопыт», «Морские дьяволы», «Шерлок Холмс» и других. Всего в его фильмографии более 80 лент.

По словам Тарасовой, Рудакова не стало 1 августа.