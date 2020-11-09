Актер Алексей Панин высказался о скандальном видео с Дзюбой

Российский актер Алексей Панин, который сам не раз оказывался в эпицентре скандалов с сексуальным подтекстом, записал видеообращение после того, как его засыпали ссылками на новость об опубликованном в Сети интимном ролике с участием футболиста Артема Дзюбы.

Панин заявил, что сначала даже не понял, о чем и о ком идет речь. Потом посмотрел ленту новостей, где обнаружил, что там на все лады обсуждается ролик, где футболист занимается мастурбацией. Актер подчеркнул, что живет в Испании и в России не держит ни на кого зла.

«Каждый мужчина отправляет своей женщине фото и видео, где он занимается мастурбацией. Каждая женщина отправляет их мужчинам. Все занимаются мастурбацией, сексом и получают удовольствие. Насколько же российская пресса действительно превратилась в дно. Это за гранью добра и зла. Они на полном серьезе обсуждают эту новость. Я не знаком с Дзюбой, но в его поддержку надел майку, которую подарил мне Роман Павлюченко (нападающий из ФК „Знамя“, г. Ногинск — прим.ред.)», — заявил актер.

Ранее Артем Дзюба записал видео, на котором поблагодарил всех, кто поддержал его в трудный момент. Он признался, что, как и все люди совершает ошибки. Спортсмен пообещал сдерживаться, и не стать «тряпкой и показушником».