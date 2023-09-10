Общество 10 сентября 2023, 17:44 «Акт агрессивного национализма». Захарова — о скандале с недопуском журналистов Захарова назвала актом национализма недопуск журналистов на пресс-конференцию Unsplash

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Грубый отказ главному редактору Russia News в допуске на пресс-конференцию президента Франции Эммануэля Макрона в рамках саммита G20 представляет собой пример дискриминации, заявила в Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Елисейский дворец должен принести извинения в адрес представителя СМИ.

В допуске на пресс-конференцию отказали Екатерине Надольской. Захарова подчеркнула, что помимо этого, телефон журналистки пытались разбить.

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Причиной такого отношения стало то, что Надольская представляет именно российское СМИ. И это прямо озвучил сотрудник французской пресс-службы, подчеркнула представитель МИД.

На фоне произошедшего Захарова задалась вопросом о том, заметят ли западные медиа «очередную расистскую выходку команды Макрона» или опять сделают вид, что ничего не произошло.

«Снова будут удивляться нашим ответным шагам?» — поинтересовалась дипломат.

Захарова предупредила, что Россия не может и не будет игнорировать эту дискриминацию и нарушение основополагающих принципов демократии. По ее словам, случившееся следует рассматривать как проявление расизма и агрессивного национализма, так как в основе инцидента лежит дискриминация по национальному признаку.

«Требуем извинений от Елисейского дворца в адрес представителя СМИ», — добавила она.

Также дипломат напомнила, что в России на сегодняшний день аккредитованы представители 11 французских СМИ. И у всех из них есть свободный доступ к участию в пресс-мероприятиях МИД России.

Кроме того, никто не мешал корреспонденту агентства «Франс Пресс» с оператором побывать на пресс-конференции министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова по итогам саммита G20.