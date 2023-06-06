Общество 06 июня 2023, 11:00 Аксенов заявил о риске обмеления Северо-Крымского канала Аксенов заявил, что угрозы подтопления в Крыму после прорыва Каховской ГЭС нет РИА «Новости»

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Угроза подтопления в Крыму из-за подрыва Каховской ГЭС отсутствует. Но не исключено, что Северо-Крымский канал будет мелеть. Об этом предупредил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

«Угрозы подтопления в Крыму нет», — отметил Аксенов, обратив внимание на риск, что Северо-Крымский канал будет мелеть.

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По словам Аксенова, воды в канале сейчас в пределах 40 миллионов кубометров, водохранилища имеют около 80% наполнения.

«Питьевой воды более чем достаточно», — подчеркнул Аксенов.

Ранее в администрации Новокаховского городского округа уточнили, что угрозы обезвоживания Северо-Крымского канала после прорыва Каховской ГЭС нет.

Главу Евросовета Шарль Мишель шокировала атака на Каховскую ГЭС. Он признался, что собирается вынести этот вопрос на июньское заседание Евросовета. По словам Мишеля, Европа готова помочь подтопленным районам.