Переговоры о статусе Крыма с властями Украины бесполезны, заявил глава региона Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что украинские власти полностью управляемы из-за рубежа, то есть России противостоят США и НАТО.

Аксенов отметил, что Крым уже давно стал полноценным российским регионом, там стабилизировались ситуация, наступила мирная жизнь, написало РИА «Новости».

«Наш лидер сказал четко, вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Мое личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Украиной — прим. ред.) бесполезны», — сказал политик.

Ранее вице-премьер полуострова Георгий Мурадов заявил, что власти Украины не признали российский статус Крыма, потому что по находящимся у власти нацистам еще не был нанесен решающий удар.

По его мнению, после того, как задачи спецоперации будут выполнены, появится возможность говорить с украинской стороной о признании статуса Крыма. Также он не исключил, что в южных областях Украины могут провести референдум, как это произошло в Крыму в 2014 году.