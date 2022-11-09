Аксенов выразил соболезнования после гибели Кирилла Стремоусова | 360°

09 ноября 2022, 17:11
Аксенов выразил соболезнования после гибели Кирилла Стремоусова
Глава Крыма Аксенов назвал погибшего замглавы Херсонской области бойцом и патриотом
Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов», — сказано в сообщении.
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По словам глава Крыма, замглавы Херсонской области был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком.
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«Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — отметил Аксенов.
Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Известно, что у него остались жена и дети. Все обстоятельства гибели замглавы Херсонской области уточняются.
Врио главы Херсонской области» Владимир Сальдо подтвердил гибель Стремоусова. Он уточнил, что у замглавы региона пятеро детей. Семья ожидала шестого малыша.
Погиб Кирилл Стремоусов
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