Аксенов выразил соболезнования после гибели Кирилла Стремоусова | 360°

Общество 09 ноября 2022, 17:11 Аксенов выразил соболезнования после гибели Кирилла Стремоусова Глава Крыма Аксенов назвал погибшего замглавы Херсонской области бойцом и патриотом РИА «Новости»

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Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов», — сказано в сообщении.

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По словам глава Крыма, замглавы Херсонской области был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком.

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«Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Семье будет оказана вся необходимая поддержка», — отметил Аксенов.

Стремоусов погиб в ДТП 9 ноября. Известно, что у него остались жена и дети. Все обстоятельства гибели замглавы Херсонской области уточняются.

Врио главы Херсонской области» Владимир Сальдо подтвердил гибель Стремоусова. Он уточнил, что у замглавы региона пятеро детей. Семья ожидала шестого малыша.