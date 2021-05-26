Аксенов сообщил, что пик водного кризиса в Крыму пройден

Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» сообщил, что пик водного кризиса на полуострове пройден, написало РИА ФАН.

По его словам, дальше ситуация с водоснабжением в регионе будет только улучшаться.

«Дно кризиса мы прошли. Все блокады у нас прорваны. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать», — уточнил Аксенов.

Он добавил, что уже получилось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте. Здесь воды нет только ночью.