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    26 мая 2021, 14:32

    Аксенов сообщил, что пик водного кризиса в Крыму пройден

    Полина Петрова

    Глава Крыма Сергей Аксенов в рамках международного молодежного форума «Диалог культур: Россия — Балканы» сообщил, что пик водного кризиса на полуострове пройден, написало РИА ФАН.

    Аксенов сообщил, что пик водного кризиса в Крыму пройден

    По его словам, дальше ситуация с водоснабжением в регионе будет только улучшаться.

    «Дно кризиса мы прошли. Все блокады у нас прорваны. Теперь только в сторону улучшения ситуации работать», — уточнил Аксенов.

    Он добавил, что уже получилось стабилизировать ситуацию с подачей питьевой воды в Симферополе и Ялте. Здесь воды нет только ночью.