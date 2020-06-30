Аксенов рассказал о правилах для въезжающих в Крым

Аксенов напомнил, что до недавнего времени кроме санаторно-курортной карты приезжающие в санатории должны были предоставлять справку об отсутствии коронавируса. Такая справка не требовалась для тех, кто въезжал в гостиницы.

«Теперь требования синхронизированы: справка об отсутствии коронавируса не нужна ни для отдыхающих в санаториях, ни для тех, кто заселяется в гостиницы», — обратил внимание глава Крыма.

По его словам, также не требуется еженедельное тестирование на COVID-19 для персонала. Главный санитарный врач региона будет определять объем тестирования. При этом сохраняется масочный режим и обязательная термометрия для отдыхающих и сотрудников.