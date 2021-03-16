Аксенов простил министру культуры Крыма мат на совещании
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не уволит министра культуры Арину Новосельскую после использования ненормативной лексики во время совещания. Он признался, что сам иногда матерится.
«Нет, в этой связи увольнять — точно нет. Что ж теперь, а если завтра по телефону или в коридоре что-то сказал? Это не антигосударственное, точно ничье личное достоинство оскорблено не было», — процитировало РИА «Новости» Сергея Аксенова.
Он признался, что сам иногда использует нецензурную лексику и сожалеет, что министр культуры знает такие слова.
В субботу, 13 марта, во время видеосовещания в правительстве Крыма Новосельская прервала речь Сергея Аксенова фразой «*** твою мать», сообщала «Газета.ru». Чиновница объяснила, что во время обсуждения важных вопросов у нее начались проблемы с компьютером и пропал звук, поэтому выругалась. Министр извинилась перед Аксеновым и заявила, что переживает о случившемся.
Похожая ситуация произошла в декабре прошлого года с начальником трудовой инспекции республики Игорем Зворским. Он выругался во время совещания, думая, что микрофон отключен. Помощница Игоря Зворского позднее сообщила, что начальник инспекции разговаривал в это время с заместителем министра труда и раздавал указания, но нецензурной реплики его никто не слышал.