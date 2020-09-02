facebook_pixel
    02 сентября 2020, 12:24

    Аксенов призвал справедливо распределять воду между крымчанами

    Александра Ломейко

    Долгое отсутствие дождей оставило без воды два крымских водохранилища. Глава республики Сергей Аксенов поручил справедливо распределить воду между всеми потребителями.
    Аксенов призвал справедливо распределять воду между крымчанами

    Перед властями и профильными предприятиями также стоит задача строго соблюдать графики подачи воды. На это Аксенов обратил внимание на совещании по водообеспечению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Его слова привело РИА «Новости».

    «У нас с вами есть определенный объем воды, и наша с вами задача его справедливо распределить между всеми, по-честному», — сказал глава Крыма.

    Подавать воду он призвал в максимально удобное для людей время и менять его по районам, чтобы «все были в равном положении».

    Крым переходит на ограниченный режим водопотребления. Его поделили на три этапа, первый начался 24 августа, второй стартовал в эту среду. Часть районов Симферополя сейчас переведут на дневное обеспечение водой — с 06:00 до 23:00. В остальных ее будут подвозить дважды в день по несколько часов. На третьем этапе графики сократят. Сколькопродлятся ограничения, зависит от наполняемости водохранилищ.

    Школы и больницы должны обеспечить беспрерывной системой подачи воды, а в многоэтажных домах Симферополя и Крыма необходимо следить за бесперебойной работой лифтов.

    «Так как воду еще придется носить в ручном режиме, у нас не должно быть ни одного неработающего лифта», — сказал Аксенов.

    Новости SMI.FM