Аксенов призвал справедливо распределять воду между крымчанами

Перед властями и профильными предприятиями также стоит задача строго соблюдать графики подачи воды. На это Аксенов обратил внимание на совещании по водообеспечению Симферополя, Бахчисарайского и Симферопольского районов. Его слова привело РИА «Новости».

«У нас с вами есть определенный объем воды, и наша с вами задача его справедливо распределить между всеми, по-честному», — сказал глава Крыма.

Подавать воду он призвал в максимально удобное для людей время и менять его по районам, чтобы «все были в равном положении».

Крым переходит на ограниченный режим водопотребления. Его поделили на три этапа, первый начался 24 августа, второй стартовал в эту среду. Часть районов Симферополя сейчас переведут на дневное обеспечение водой — с 06:00 до 23:00. В остальных ее будут подвозить дважды в день по несколько часов. На третьем этапе графики сократят. Сколькопродлятся ограничения, зависит от наполняемости водохранилищ.

Школы и больницы должны обеспечить беспрерывной системой подачи воды, а в многоэтажных домах Симферополя и Крыма необходимо следить за бесперебойной работой лифтов.

«Так как воду еще придется носить в ручном режиме, у нас не должно быть ни одного неработающего лифта», — сказал Аксенов.