Общество 16 марта 2023, 11:38 Аксенов призвал лишать гражданства за отказ стоя уважать гимн России Глава Крыма Аксенов предложил лишать гражданства России за отказ вставать под звуки гимна РИА «Новости»

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Не уважающие гимн и флаг России люди не принесут пользу стране, поэтому нужно лишать их гражданства. Ввести такое наказание в эфире телеканала «Крым 24» предложил глава региона Сергей Аксенов.

Он поддержал идею отправлять жителей новых регионов, которые продолжили поддерживать киевский режим, на Украину, но сказал, что в Крыму такое невозможно — полуостров давно стал частью России.

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«Считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументированы случаи не вставания на гимн России», — сказал глава Крыма.

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Людям, которые не уважают символы государства, по его мнению, гражданство не требуется. Сергей Аксенов заявил, что они не станут работать на совесть и приносить пользу государству, поэтому нужно в судебном порядке забирать у таких жителей паспорт России.

Он также предложил законодательно «обнулять» всех, кто не поддержал политику страны. Глава Крыма считает, что таких россиян нужно депортировать и запретить зарабатывать на российской территории.