Аксенов пообещал жителям Ялты и Севастополя воду без ограничений 31 декабря и 1 января

Воду жителям Симферополя и Ялты 31 декабря и 1 января будут давать без ограничений. Такое заявление сделал глава Крыма Сергей Аксенов.

«31 декабря и 1 января и в Симферополе, и в Ялте вода будет без ограничений. В Евпатории завтра — 31 декабря — должны дать горячую воду», — сказал Аксенов. Его процитировал ТАСС.

Уже некоторые время питьевая вода в Ялте, а также Симферополе и его пригородах подается по часам утром и вечером из-за засухи и обмеления водохранилищ. На такой график после праздников перейдет и Алушта. Режим повышенный готовности введен в Севастополе.

Проблемы с водой возникли в Крыму в 2014 году. Тогда после присоединения полуострова к РФ Украина перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу. Он обеспечивал около 90% потребностей Крыма.

Сейчас люди получают воду из источников. Российское правительство намерено направить 48 миллиардов рублей до 2024 года для решения проблемы. Комплексный план позволит обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тысячи кубометров в сутки. Известно, что опреснительную установку начнут строить в Крыму с 1 января.