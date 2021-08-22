Аксенов похвалил Зеленского за своевременную оплату квартиры в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский очень дисциплинированно платит за квартиру на полуострове. Речь идет о недвижимости в поселке Ливадия.

«Молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Квартиру на южном берегу Крыма приобрела жена Зеленского. Это трехкомнатный пентхаус в элитном жилом комплексе «Император» в Ливадии, в 7 километрах от Ялты.

Об этом стало известно в 2019 году во время его предвыборной кампании. Представители политика тогда объяснили, что сделка была проведена в 2013 году, до того, как Крым вошел в состав РФ.

В конце февраля этого года Аксенов сообщал, что супруга президента Украины до сих пор является владельцем имущества в Крыму и у нее нет задолженности по коммунальным платежам. По его мнению, Зеленский держит эту квартиру на случай, если придется просить политическое убежище на полуострове.