Аксенов передумал: парад Победы в Симферополе все же состоится

Глава Крыма после долгой консультации с Министерством обороны, Роспотребнадзором и несмотря на возможные риски, решил провести парад Победы в Симферополе 24 июня. Также Аксенов рассказал, что будут соблюдаться все меры защиты. Глава заверил, что парад проведут с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Будет организована трансляция, в том числе и на страничке Аксенова.

Сергей Аксенов поблагодарил командующего войсками Южного военного округа Александром Дворниковым и всех коллег, которые поддержат и помогут безопасно провести парад Победы.

«Признателен коллегам за такую поддержку, благодаря которой мы сможем провести долгожданный парад Победы в крымской столице», — поделился глава Крыма.

Однако другие регионы не торопятся проводить парад Победы Известно, что уже в 14 городах России от идеи провести праздничное шествие отказались.