Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова лидера Незалежной Владимира Зеленского о том, что Киев делает все для возврата «оккупированного» полуострова и защите «прав обиженных». Руководителя региона процитировало «Русская планета».

Аксенов заметил, что режим Киева ассоциируется с продовольственной, транспортной, энергетической, водной блокадами, а также попытками проведения провокаций и диверсий. Он добавил, что Украина, заявляя каждый раз о «возвращении» полуострова, намерена сделать это без «возвращения» людей.

«Коммунальные платежи за квартиру жены Зеленского в Крыму, которые исправно поступают в крымскую казну — это тоже вклад в борьбу с „оккупацией“?» — задался вопросом Аксенов.