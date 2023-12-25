25 декабря 2023, 13:30
Аксенов обратился к крымским «ждунам» с требованием уезжать на Украину
Аксенов посоветовал всем ожидающим «захвата» Крыма Украиной уезжать из региона
Всем жителям Крыма, которые ожидают захвата полуострова Украиной, следует уезжать из региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что Крым никогда не станет территорией Украины.
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«Позиция жесткая по отношению ко всем „ждунам“. <…> Кто желает жить на Украине, может туда уехать, у них есть такой шанс», — указал Аксенов.
Глава Крыма добавил, что некоторые жители полуострова могут наносить ущерб республике и России, потому что ждут прихода киевского режима. Он подчеркнул, что «ждунам» ничего не светит, а властям Украины придется забыть про крымские территории.
«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Чем меньше они будут думать о Крыме как о своем регионе, тем лучше будет для всех и в первую очередь для жителей Украины», — заключил Аксенов.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что руководство страны планирует вернуть себе потерянные территории. По его словам, украинские власти поставили перед собой задачу захватить Крым.
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