Общество 25 декабря 2023, 13:30 Аксенов обратился к крымским «ждунам» с требованием уезжать на Украину Аксенов посоветовал всем ожидающим «захвата» Крыма Украиной уезжать из региона Unsplash

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Всем жителям Крыма, которые ожидают захвата полуострова Украиной, следует уезжать из региона. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что Крым никогда не станет территорией Украины.

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«Позиция жесткая по отношению ко всем „ждунам“. <…> Кто желает жить на Украине, может туда уехать, у них есть такой шанс», — указал Аксенов.

Глава Крыма добавил, что некоторые жители полуострова могут наносить ущерб республике и России, потому что ждут прихода киевского режима. Он подчеркнул, что «ждунам» ничего не светит, а властям Украины придется забыть про крымские территории.

«Про Крым им надо забыть, и чем быстрее, тем лучше. Чем меньше они будут думать о Крыме как о своем регионе, тем лучше будет для всех и в первую очередь для жителей Украины», — заключил Аксенов.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что руководство страны планирует вернуть себе потерянные территории. По его словам, украинские власти поставили перед собой задачу захватить Крым.