Аксенов объяснил, почему ездил с Путиным на мотоцикле без шлема

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что поездка на мотоцикле без шлемов с российским лидером Владимиром Путиным на байк-шоу в Севастополе не была нарушением правил дорожного движения.

Вечером в среду, 4 сентября, Аксенов провел прямой эфир на телеканале «Крым24», отвечая на вопросы детей, пишет РИА «Новости». Один из мальчиков в студии спросил главу Крыма, о чем он говорил с президентом во время поездки на мотоцикле и почему они ехали без шлемов.

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«Движение было перекрыто, дорожного движения не было на трассе. В данном случае мы правил дорожного движения не нарушали», — ответил на вопрос ребенка Аксенов.

Также глава Крыма рассказал, что во время общения с президентом по пути на байк-шоу обсудил с ним актуальные вопросы жизнедеятельности республики.

«Когда имеешь возможность обратиться к главе государства, надо обращаться по тем вопросам, которые волнуют крымчан. Спасибо нашему лидеру, он даже когда за рулем на мотоцикле, он все запоминает, и когда мы остановились, он по всем вопросам дал соответствующие поручения», — сказал Аксенов.

Напомним, Владимир Путин приехал в августе на организованное мотоклубом «Ночные волки» международное байк-шоу в Севастополе за рулем мотоцикла «Урал» с коляской в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.