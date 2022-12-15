Общество 15 декабря 2022, 10:35 Аксенов назвал беспилотники основной угрозой для Крыма Глава Крыма Аксенов назвал беспилотники главной угрозой для полуострова РИА «Новости»

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Беспилотники ВСУ сейчас представляют наибольшую опасность для полуострова Крым. Такое заявление в интервью ТАСС сделал глава республики Сергей Аксенов.

«У нас основная угроза — это беспилотники, все остальное под контролем», — заявил он.

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Свое заявление он объяснил тем, что беспилотники, как правило, маленького размера. Они часто укомплектованы мощным аккумулятором, и иногда идут в атаку не поодиночке, а целой волной.

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Аксенов добавил, что сегодня в Крыму работает большое количество военных подразделений. Они помогают защищать территорию полуострова от вражеских нападений. Кроме того, в республике регулярно обновляют системы противовоздушной обороны. Их «обкатка», по словам главы республики, происходит ежедневно.

Недавно вооруженные силы Украины отправили в зону спецоперации свои дроны-разведчики. Российские военные сбили их при помощи зенитного ракетного комплекса «Тор-М2У».