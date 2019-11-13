Аксенов даст ящик шампанского за фото танков в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подарит ящик шампанского любому представителю зарубежных СМИ, если тот найдет и сфотографирует на улицах крымских городов автоматчиков или танки.

«Если танк или автоматчиков найдут, сфотографируют на улице, [пусть] сразу приезжают сюда, выдаю ящик шампанского», — приводит РИА «Новости» слова Аксенова во время выступления перед иностранными журналистами.

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13 ноября Аксенов встретился с журналистами из-за рубежа. Делегация из 26 представителей заграничных СМИ прибыла в Крым. В состав группы вошли репортеры из Сербии, Италии, Словакии, ЮАР, Франции, Португалии, Индии, Узбекистана, Вьетнама, Конго, Кении и других стран.

Они смогли встретиться в среду с руководством полуострова. Журналисты задали свои вопросы самому Аксенову и главе парламента региона Владимиру Константинову. Крым вошел в состав России в 2014 году, после референдума — большинство крымчан и жителей Севастополя выступили за воссоединение с РФ. Украина и ряд стран Запада назвали это аннексией.