Аксенов: более 90% крымчан проголосовали бы за воссоединение с Россией еще раз

Большинство крымчан снова бы выступили за воссоединение с Россией при повторном проведении референдума. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.

Повторно за воссоединение Крыма с Россией проголосовали бы 93% жителей республики, заявил Аксенов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что такие данные содержатся в социологических исследованиях.

Согласно результатам опросов, около 90% крымчан выражают свое доверие президенту России Владимиру Путину. Проведение спецоперации на Украине поддержали 94% респондентов. Такую позицию жителей полуострова Аксенов назвал справедливой.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на полуострове восстановят все уничтоженные железнодорожные ветки, связывающие Крым с Херсонской областью Украины. Транспортное сообщение республики с украинской стороной уже восстанавливают.