Общество 26 декабря 2022, 15:40 Аксаков допустил снижение ключевой ставки до 6,5% в следующем году

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что Центробанк может понизить ключевую ставку до 6,5% в 2023 году. Об этом написал RT.

Свои предположения он связал со снижением инфляции до 5%.

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«Думаю, регулятор может еще несколько смягчить монетарную политику, если инфляция действительно пойдет вниз и достигнет 5% в 2023 году. В этом случае, скорее всего, ключевая ставка может опуститься до 6,5%», — сказал Аксаков.

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Сейчас ключевая ставка находится на уровне 7,5%.

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