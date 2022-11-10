Общество 10 ноября 2022, 16:21 АКРА высоко оценило деятельность Госкорпорации «Росатом»

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Деятельность Госкорпорации «Росатом» в сфере устойчивого развития высоко оценило Российское Аналитическое рейтинговое агентство «(АКРА).

Согласно официальным данным, компании присвоили оценку ESG-3, а также категорию ESG-В в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления. Все это полностью соответствует оценке в «зеленой» зоне.

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АКРА создали еще в 2015 году. В основном организация занимается услугами по предоставлению качественного и рейтингового продукта пользователям российского рынка. Также оно предоставляет кредитные и некредитные оценки. Отличительной особенностью АКРА является тот факт, что его методология и внутренние документы разрабатываются в соответствии с требованиями российского законодательства. Кроме того, при их создании учитывают лучшие мировые практики в рейтинговой деятельности.

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Оценку деятельности Госкорпорации «Росатом» АКРА проводила несколькими путями. Агентство провело анкетирование, проанализировало публичную и непубличную информацию, а также несколько интервью.

Такого высокого результата Росатому удалось достичь благодаря благоприятным показателям в области воздействия на окружающую среду и социальной ответственности. Также на конечную оценку Госкорпорации повлияло высокое качество корпоративного управления. Кроме того, АКРА особо отметило наличие политик и процедур в области управления ключевыми ESG-аспектами.

Долгосрочная стратегия

В своей деятельности Госкорпорация «Росатом» руководствуется повесткой устойчивого развития. Они также внесены в долгосрочную стратегию развития компании.

Еще в 2020 году в России приняли Единую отраслевую политику в области устойчивого развития. А уже осенью того же года Госкорпорация заявила о присоединении к Глобальному договору ООН. Этот документ является крупнейшей международной инициативой для бизнеса в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития.

Курс на ведение бизнеса

Россия полностью сохраняет курс на ведение бизнеса, принимая во внимания нынешнюю экологическую повестку, а также повышение управленческой ответственности. При этом ESG-принципы остаются главным трендом в развитии бизнес-сообщества в стране.

Эффективное использование ресурсов

Основным принципом принятой Росатомом концепции устойчивого развития является эффективное использование ресурсов. Кроме того, компания придерживается идеи о гармоничном развитии общества. Все это, в свою очередь, является составляющими прогресса.