Аккумуляторные батареи для инвалидных кресел-каталок будут менять бесплатно

«Перечень технических средств реабилитации дополнен аккумуляторными батареями к креслам-коляскам с электроприводом. Это означает, что теперь замена батарей производится за счет федерального бюджета, инвалид не несет расходов», — заявил Топилин. Его слова привела пресс-служба Минтруда.

Как уточнили в Минтруде, соответствующее распоряжение правительства России № 3107-р вступило в силу 21 декабря 2019 года. До сих пор аккумуляторные батареи, предназначенные для кресел-колясок с электроприводом, не входили в федеральный перечень и являлись самостоятельными изделиями, имеющими собственные эксплуатационные и электрические характеристики.

Замена батарей в случае их поломки до истечения срока пользования креслом-коляской будет регулироваться правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Соответствующие решения будут принимать комиссии. Для проведения медико-технической экспертизы и получения заключения комиссии инвалидам нужно обращаться в местное отделение Фонда социального страхования России. Инвалидам-москвичам придется обращаться в орган социальной защиты по месту жительства.