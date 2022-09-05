Общество 05 сентября 2022, 22:53 Поделиться Telegram

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Viber Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной удалили из соцсетей Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров WhatsApp и Telegram РИА "Новости"/ ФСБ России

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Аккаунты предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк были удалены из мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, сообщило РИА "Новости".

Вовк пользовалась мессенджерами, привязанными к номеру телефона, по которому она звонила родственникам. Он был активен в ночь на 5 сентября.

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Дочь философа Александра Дугина погибла 20 августа в Московской области. Журналистка взорвалась в собственном автомобиле на глазах у своего отца, который ехал в другой машине.

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Вскоре сотрудники ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По их данным, к гибели Дугиной причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей была Вовк.

Женщина приехала в Россию в конце июля вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Она некоторое время жила в одном доме со своей жертвой и наблюдала. После совершения убийства Вовк покинула Россию, выехав в Прибалтику.

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