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Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной удалили из соцсетей

Аккаунты предполагаемой убийцы Дугиной исчезли из мессенджеров WhatsApp и Telegram

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Аккаунты предполагаемой убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной гражданки Украины Натальи Вовк были удалены из мессенджеров WhatsApp, Viber, Telegram, сообщило РИА "Новости".

Вовк пользовалась мессенджерами, привязанными к номеру телефона, по которому она звонила родственникам. Он был активен в ночь на 5 сентября.

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Дочь философа Александра Дугина погибла 20 августа в Московской области. Журналистка взорвалась в собственном автомобиле на глазах у своего отца, который ехал в другой машине.

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Вскоре сотрудники ФСБ сообщили о раскрытии убийства. По их данным, к гибели Дугиной причастны украинские спецслужбы, а исполнительницей была Вовк.

Женщина приехала в Россию в конце июля вместе со своей несовершеннолетней дочерью. Она некоторое время жила в одном доме со своей жертвой и наблюдала. После совершения убийства Вовк покинула Россию, выехав в Прибалтику.

Погибла Дарья Дугина

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