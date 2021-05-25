Аккаунты мертвых блогеров предложили передавать по наследству

Аккаунты в соцсетях уже давно стали источниками дохода и превратились в значимый цифровой актив. При этом в правовом поле их владение пока никак не урегулировано. По мнению экспертов, законодательство давно пора актуализировать и разобраться с правами наследования активов виртуальных мертвецов.

Пока из-за того, что правовой статус личных страниц в соцсети или аккаунта в мессенджере до сих пор не обозначен законодательно, не определен и порядок его наследования. Все регулирование происходит самостоятельно, сообщила газета «Известия».

По словам члена правления нотариальной палаты Свердловской области Ольги Филипповой, одни соцсети позволяют своим пользователям при жизни определить возможность использования своих аккаунтов в случае смерти, запланировав их удаление или передачу родственнику. Другие позволяют родственникам виртуальных мертвецов закрыть или удалить их страницы, либо перевести личные аккаунты в статус «памятный».

Филиппова подчеркнула, что в каждом конкретном случае у наследника может быть возможность через суд получить доступ к информации, хранящейся на данных сервисах.

Аккаунты могут представлять особый интерес и из-за количества подписчиков. Однако для получения по наследству этих подписок нужно дополнительное законодательное регулирование.

Глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков обратил внимание на то, что аккаунт является частью соцсети, то есть изначально он принадлежит его администрации.

«Если пользователь умирает, то добиться доступа к аккаунту будет сложно и, скорее всего, вряд ли возможно», — отметил он.

Если аккаунт приносит доход, по мнению эксперта, владелец может указать в завещании свой логин и пароль для входа.