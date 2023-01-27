Общество 27 января 2023, 10:01 Аккаунт украинского боксера Ломаченко удалили из Instagram из-за поддержки УПЦ Metа удалила из соцсети страницу украинского боксера Ломаченко из-за поддержки УПЦ Василий Ломаченко / Vasiliy Lomachenko / Telegram

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Американская корпорация Meta* удалила страницу в Instagram* известного украинского боксера, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко. Об этом сообщил Telegram-канал «Украина.ру».

Авторы канала отметили, что до блокировки спортсмен опубликовал на своей странице сообщения в поддержку Украинской православной церкви (УПЦ), на которую в последнее время Совет национальной безопасности и обороны Украины наложил ряд санкций.

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Пользователи сообщили, что на аккаунт спортсмена можно зайти только с помощью VPN, без него — страница заблокирована.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Запад целенаправленно преследует УПЦ, чтобы разжечь между братскими народами вражду. По его словам, именно поэтому последователи киевского режима проводят обыски в епархиях, монастырях, по надуманным предлогам заводят уголовные дела на духовенство, на верующих, также оскверняют православные святыни.

Против репрессивной политики Киева в отношении украинской православной церкви выступил представитель России при ООН Василий Небензя. Он отметил, что власти Украины при поддержке кураторов с Запада уже давно взяли курс на подрыв канонической УПЦ в стране.

* Компания Meta (соцсети Facebook* и Instagram*) признана экстремистской и запрещена на территории РФ.