Аккаунт телеканала «Вести Крым» снова доступен на YouTube

Администрация YouTube сняла блокировку с аккаунта телерадиокомпании «Вести Крым». Как рассказал РИА «Новости» руководитель редакции Александр Минаков, он узнал об этом случайно. Никаких уведомлений о разблокировке видеохостинг не присылал.

По его словам, причина блокировки аккаунта телеканала была полностью абсурдной. Минаков пояснил, что претензию предъявили к кадрам кинохроники о зверствах фашистов и украинских националистов.

«Нам это вменили как разжигание ненависти к определенным социальным группам. То есть по логике видеохостинга YouTube выходило, что мы разжигаем ненависть к таким социальным группам, как фашисты и украинские националисты. Это полный абсурд», — пояснил он.

Директор телеканала пояснил, что кадры взяли из программы немецко-французского телеканала Arte. Их использовали для создания программы два года назад, которая все это время была доступна на YouTube. Но накануне за старое видео аккаунт попал под блокировку.

«Мне кажется, что видеохостинг просто искал повод. Ведь неслучайно, что блокировка совпала с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», — не исключил Минаков.

На аккаунт телеканала «Вести Крым» в YouTube подписаны 45 тысяч пользователей. Ежемесячный охват по просмотрам превышает три миллиона.

На этой неделе YouTube ограничил доступ к документальной ленте «Ржев. 500 дней в огне». После появления маркировки 18+ фильм перестал появляться в рекомендациях. По словам журналиста Владимира Мамонтова, содержимое посчитали «российской пропагандой, но полностью не заблокировали, чтобы создать видимость «свободы слова».