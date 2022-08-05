Администрация Twitter заблокировала аккаунт «RT на русском» для стран Европы

Пользователям Twitter из Европы закрыли доступ к аккаунту «RT на русском». Об этом сообщили в редакции RT.

В список перечисленных стран включили практически все государства Евросоюза и Великобританию.

На поставленной заглушке говорится, что том, что аккаунт заблокирован в ответ «на законное требование».

В правилах Twitter говорится, что такая надпись появляется, если сообщения аккаунта потребовали закрыты на основании юридических требований. К примеру, постановления суда. Но о каких именно нарушениях идет речь. Администрация платформы не уточнила.