Общество 26 апреля 2023, 05:22 Аккаунт россиянина на «Госуслугах» взломали и записали его добровольцем на СВО Мошенник взломал аккаунт инвалида на «Госуслугах» и записал его добровольцем на СВО РИА «Новости»

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Мошенник взломал аккаунт инвалида на «Госуслугах» и записал его добровольцем на спецоперацию. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД России по Сахалинской области.

По данным ведомства, 50-летнему жителю областного центра через мессенджер позвонил неизвестный. Он представился сотрудником портала «Госуслуги» и сообщил мужчине о взломе его персональных данных.

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«В процессе разговора аферист спрашивал, где заявитель хранит свои денежные средства, якобы для безопасности, чтоб ими не воспользовались мошенники», — указала пресс-служба регионального управления МВД.

После этого на телефон мужчине пришло сообщение, и звонивший попросил продиктовать цифры. Ничего не подозревающий сахалинец назвал собеседнику полученный в код. Через три дня в личном кабинете на «Госуслугах» мужчина увидел данные о том, что он записан добровольцем на спецоперацию.

«Заявитель на СВО добровольцем не записывался, так как является инвалидом. Возбуждено уголовное дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации», — сообщило региональное ведомство.

Ранее 58-летняя жительница Нижнего Новгорода перевела телефонным мошенникам свыше 13 миллионов рублей. Злоумышленники убедили женщину взять два кредита на сумму в 4,8 миллиона рублей, а после еще и передать им личные накопления в размере 102 тысяч долларов.