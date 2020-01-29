Аккаунт Роналду в Instagram вошел в историю
На официальной страничке в Instagram португальского форварда Криштиано Роналду число подписчиков перевалило за 200 миллионов. За статистикой в социальной сети следит Trackalytics.
Таким образом, футболист стал первым из зарегистрированных пользователей, которому это удалось. Единственная страница, у которой больше аудитория — это страница самой сети Instagram.
Согласно данным, на январь 2019-го Роналду был первым, чья страничка набрала более 150 миллионов подписчиков. В октябре того же года был оценен потенциальный заработок форварда в социальной сети. За один пост спортсмен может получить 48,66 миллиона долларов.
В топ-5 пользователей Instagram с наибольшим количеством подписчиков вошли певица Ариана Гранде, актер Дуэйн Джонсон (therock), певица Селена Гомес и модель Кайли Дженнер — сестра Ким Кардашьян.
Ранее был опубликован список звезд с самым большим заработком, в числе которых был и Роналду.