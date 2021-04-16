Правительство решило заводить учетные записи на сайте госуслуг для россиян при рождении или любом обращении в государственные органы. Эту идею предложили в рамках проекта «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ). Об этом сообщило издание «Ведомости».

Сейчас регистрация на сайте проходит в два этапа: сначала нужно сообщить Ф. И. О., номер мобильного телефона и адрес электронной почты, СНИЛС и паспортные данные, а потом лично прийти в МФЦ или пройти идентификацию через банковское приложение.

Авторы нововведения предложили создавать учетку автоматически. Как только человек или его опекун обратится за каким-либо документом лично, он одновременно пройдет идентификацию для госуслуг. Сейчас подтвержденный аккаунт есть у 77 миллионов россиян. Цель ЦПГ — увеличить долю зарегистрированных на сайте госуслуг жителей России до 85% в течение трех лет.

Накануне на заседании Совета по развитию цифровой экономики обсудили вопрос получения электронных госуслуг в стране без оригиналов документов. За отказ в приеме цифровой копии предложили наказывать.