Аккаунт летчика-героя Юсупова в Instagram взломали мошенники

Герой России летчик Дамир Юсупов, посадивший в 2019 году пассажирский Airbus A321 на кукурузное поле под Жуковским, остался без Instagram. Его аккаунт взломали мошенники.

Неизвестные опубликовали от имени летчика пост с просьбой о финансовой помощи, необходимой якобы для операции его матери. Текст обращения привел сайт Ura.Ru.

«Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня [11 января] моя мама попала в ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Мама сейчас находится в реанимации, ей необходимо сделать несколько операций», — говорилось в публикации.

Мошенники уверяли, будто бы состояние пострадавшей тяжелое, а на лечение не хватает «около 350 тысяч рублей». Перечислять деньги требовалось оперативно — на сбор средств злоумышленники отвели всего несколько часов.

На странице «ВКонтакте» Юсупов проинформировал подписчиков о взломанном аккаунте и попросил «не вестись на уловки мошенников».

Источник фото: «ВКонтакте»

На момент публикации новости доступ к взломанной странице Юсупова в Instagram оказался закрыт.

Хакеры нередко нацеливаются на аккаунты знаменитостей или публичных личностей. В декабре неизвестные взломали страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на которого были подписаны около 73 тысяч человек.