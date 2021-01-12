Аккаунт летчика-героя Юсупова в Instagram взломали мошенники
Неизвестные опубликовали от имени летчика пост с просьбой о финансовой помощи, необходимой якобы для операции его матери. Текст обращения привел сайт Ura.Ru.
«Друзья, в моей семье случилось большое горе. Сегодня [11 января] моя мама попала в ДТП, водитель скрылся с места происшествия. Мама сейчас находится в реанимации, ей необходимо сделать несколько операций», — говорилось в публикации.
Мошенники уверяли, будто бы состояние пострадавшей тяжелое, а на лечение не хватает «около 350 тысяч рублей». Перечислять деньги требовалось оперативно — на сбор средств злоумышленники отвели всего несколько часов.
На странице «ВКонтакте» Юсупов проинформировал подписчиков о взломанном аккаунте и попросил «не вестись на уловки мошенников».
На момент публикации новости доступ к взломанной странице Юсупова в Instagram оказался закрыт.
Хакеры нередко нацеливаются на аккаунты знаменитостей или публичных личностей. В декабре неизвестные взломали страницу губернатора Курганской области Вадима Шумкова, на которого были подписаны около 73 тысяч человек.