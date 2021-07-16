Аккаунт «360» в TikTok стал первым в России по охватам

Аккаунт «360» в TikTok возглавил рейтинг российских блогеров по охватам. Он стал первым благодаря многомиллионным просмотрам, лайкам и подписчикам. Данные опубликовала компания — разработчик автоматической системы мониторинга и анализа СМИ и социальных сетей «Медиалогия».

По версии «Медиалогии», на втором месте разместилась блогер hommm9k, на третьем — senoritasaeva.

Ведущая TikTok «360» — Арина Ростовская. Она делает пародии на знаменитостей и популярных персонажей, ищет совпадения в известных музыкальных композициях и приглашает в ролики других известных блогеров и тиктокеров.

В середине июня аккаунт «360» в TikTok возглавил рейтинг СМИ по числу подписчиков. Тогда их стало пять миллионов, сейчас — 6,3 миллиона.

Также был поставлен и другой рекорд. Пост Арины Ростовской, где она исполнила хит певца Masked Wolf Astronaut In The Ocean голосами разных артистов и героя популярного мультика, всего за три дня набрал 20 миллионов просмотров. По данным на 16 июля, видео посмотрели более 64 миллионов раз.