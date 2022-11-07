АКИТ предложила схему предустановки российского ПО на смартфоны | 360°

Общество 07 ноября 2022, 05:56 АКИТ предложила схему предустановки российского ПО на смартфоны «Известия»: АКИТ предложила схему предустановки российского ПО на смартфоны Unsplash

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Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила премьеру России Михаилу Мишустину новую схему предустановки российского программного обеспечения (ПО) на гаджеты, которые ввозятся по параллельному импорту. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на письмо ассоциации.

Организация предлагает пользователям получить инструкцию с помощью QR-кода, при сканировании которого можно самостоятельно установить программы. В конце 2022 года истекает мораторий на штрафы за продажу техники в России без предустановленного ПО. Устанавливать программное обеспечение должны были вендоры, однако многие из них покинули российский рынок.

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Письмо АКИТ пока не поступало в ФАС, но ведомство готово его рассмотреть и дать оценку. В Российской ассоциации торговых компаний и производителей техники поддерживают эту инициативу, поскольку она может решить сразу несколько проблем — с ПО и уходом от штрафных санкций.

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Ранее россиянам рассказали, как покупать гаджет по параллельному импорту. Нужно проверить оригинальность устройства, с помощью его серийного номера. Кроме того, следует обратить внимание на комплектацию — она должна соответствовать той, которую продают в официальных магазинах.