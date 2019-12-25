Акимов: аудитория рунета составила 96 млн человек

По словам Акимова, аудитория рунета составляет 96 миллионов человек, а мобильная аудитория — 85 миллионов. Вице-премьер рассказал, что Россия занимает пятое место в мире по количеству пользователей смартфонов. Отмечается, что проникновение мобильной связи в стране перевалило за 90%.

По данным информагентства, этой весной компания Mediascope провела исследование и выяснила, что самыми востребованными ресурсами среди пользователей оказались интернет-магазины, мессенджеры и соцсети.