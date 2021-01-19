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    19 января 2021, 04:28

    СМИ сообщили о смерти сына академика Сахарова

    Валерия Шафирко

    В одной из столичных клиник умер сын академика Андрея Сахарова Дмитрий. Мужчине было 63 года. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

    Дмитрий Сахаров был госпитализирован в кардиореанимацию. Мужчине сделали операцию, которая включала в себя стентирование, но спасти Сахарова врачам не удалось. Он скончался в больнице.

    63-летний Дмитрий Сахаров был бизнесменом. Его отец академик Андрей Сахаров был создателем советской водородной бомбы. Он также трижды Герой Соцтруда, лауреат Нобелевской премии, и народный депутат СССР.

    На прошлой неделе ушел из жизни создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Он скончался в больнице вечером в четверг, 14 января. В тот день его состояние все ухудшалось и медики уже не могли дать утешительных прогнозов. Режиссер лежал в реанимации и почти не дышал самостоятельно, он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Грачевский умер от COVID-19. Ему был 71 год.