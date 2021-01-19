СМИ сообщили о смерти сына академика Сахарова

Дмитрий Сахаров был госпитализирован в кардиореанимацию. Мужчине сделали операцию, которая включала в себя стентирование, но спасти Сахарова врачам не удалось. Он скончался в больнице.

63-летний Дмитрий Сахаров был бизнесменом. Его отец академик Андрей Сахаров был создателем советской водородной бомбы. Он также трижды Герой Соцтруда, лауреат Нобелевской премии, и народный депутат СССР.

На прошлой неделе ушел из жизни создатель «Ералаша» Борис Грачевский. Он скончался в больнице вечером в четверг, 14 января. В тот день его состояние все ухудшалось и медики уже не могли дать утешительных прогнозов. Режиссер лежал в реанимации и почти не дышал самостоятельно, он был подключен к аппарату ЭКМО — экстракорпоральной мембранной оксигенации. Грачевский умер от COVID-19. Ему был 71 год.