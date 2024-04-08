Общество 08 апреля 2024, 17:05 Академик Зеленый заявил, что дорога до Марса пока будет возможна лишь в один конец

Читать 360tv в

Пока не существует оптимистичного сценария в области покорения Марса. Таким мнением поделился научный руководитель Института космических исследований РАН, академик РАН Лев Зеленый, передала Общественная Служба Новостей.

Дело в том, что пока недостаточно известно о галактической радиации, она изучена хуже солнечной и может быть непредсказуема. Поэтому пока любую миссию на Марс можно рассматривать лишь в качестве дороги в один конец.

Реклама

«Проницаемость этих галактических космических лучей очень велика, и лично я очень большой пессимист с существующей техникой о возможности пилотируемого полета на Марс», — отметил академик.

Авторы: