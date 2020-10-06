Академик заявил, что «Нобелевская премия» давно стала «блатной»

Нобелевский комитет обвинили в политизации. Полярник, океанолог и исследователь Игорь Мельников в беседе с «360» заметил, что неоднозначной ситуация вокруг вручения Нобелевской премии стала давно.

Сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН уточнил, что речь идет о последних десятилетиях в истории международной премии, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях.

«Премия политизирована последние десятки лет, она становится „блатной“. Все знают, как, кому и за что дается премия», — сказал Мельников.

В 2020 году официального вручения премий не будет. Победителей из разных стран наградят сотрудники посольства Швеции или лауреаты прошлых лет. Такие меры пришлось ввести на фоне пандемии коронавируса.

В понедельник стали известны те, кто стал обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ученых Харви Альера, Майкла Хогтона и Чарльза Райса наградили за изучение вируса гепатита C.

Нобелевскими лауреатами в области физики стали ученые, открывшие супермассивный компактный объект в центре нашей галактики и связавшие черные дыры с теорией относительности.