Академик заявил, что «Нобелевская премия» давно стала «блатной»
Сотрудник Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН уточнил, что речь идет о последних десятилетиях в истории международной премии, которую ежегодно присуждают за выдающиеся достижения в различных областях.
«Премия политизирована последние десятки лет, она становится „блатной“. Все знают, как, кому и за что дается премия», — сказал Мельников.
В 2020 году официального вручения премий не будет. Победителей из разных стран наградят сотрудники посольства Швеции или лауреаты прошлых лет. Такие меры пришлось ввести на фоне пандемии коронавируса.
В понедельник стали известны те, кто стал обладателем Нобелевской премии по физиологии и медицине. Ученых Харви Альера, Майкла Хогтона и Чарльза Райса наградили за изучение вируса гепатита C.
Нобелевскими лауреатами в области физики стали ученые, открывшие супермассивный компактный объект в центре нашей галактики и связавшие черные дыры с теорией относительности.