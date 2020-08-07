Академик рассказал об эффективности вакцины от COVID-19

По словам специалиста, у всех добровольцев выработался очень высокий уровень вируснейтрализующих антител.

«Очень высокие титры вируснейтрализующих белков, по крайней мере, в 3–3,5 раза превышают, а то и в 4, титр вируснейтрализующих белков у переболевших», — обратил внимание собеседник информагентства.

Он посоветовал не игнорировать прививочную компанию, поскольку коронавирусная инфекция — не временное явление и не сезонное, как грипп.

«Поэтому у людей, которые не вакцинируются, единственный исход — переболеть. Что, как мы с вами понимаем, очень чревато совсем неприятными исходами», — добавил Гинцбург.