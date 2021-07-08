Академик рассказал о способе повысить уровень антител у переболевших ковидом

Люди, которые перенесли ковид, могут повысить уровень антител при контакте с больными. Об этом заявил академик РАН, вирусолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев.

Специалист уточнил, что в отдельных случаях может сработать так называемый клеточный иммунитет. То есть клетки начнут выбрасывать необходимое количество антител, чтобы дать защиту от вируса, сообщила «Парламентская газета».

Зверев отметил, что в мае прошлого года перенес ковид, а зимой у него уже почти не осталось антител. Но их уровень вырос в семь раз после того, как ему пришлось ухаживать за пациентами с коронавирусом. Именно поэтому, по его словам, он не верит в случаи повторного заражения SARS-CoV-2.

«Если бы были повторные случаи, то они исчислялись бы не единицами, <…> а десятками миллионов или миллионами уж точно», — заявил вирусолог.

Он также отметил, что перед прививкой от коронавируса нужно пройти обследование у врача, потому что с больным горлом или насморком вакцинироваться опасно.

Ранее директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что человек, переболевший ковидом после первого этапа прививки от коронавируса, может не вводить второй компонент вакцины. Но ему нужно ревакцинироваться через полгода.