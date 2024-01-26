Общество 26 января 2024, 03:52 Академик рассказал, как сохранить мужскую функцию Академик Сухих призвал подростков заниматься спортом для сохранения фертильности Freepik

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Мужчинам желательно заводить детей до 45 лет, в более старшем возрасте способность оставлять потомства заметно ослабевает. Об этом сообщил директор Центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова, академик Геннадий Сухих. Его слова передало издание «Аргументы и факты».

«Огромные современные клинические исследования показали, что если мы хотим, чтобы наши дети были здоровыми и долго живущими, желательно, чтобы мужчина выполнил эту функцию до 45 лет», — заявил он.

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Специалист отметил, что даже в молодом возрасте у мужчины могут быть малоподвижные сперматозоиды. Чтобы сохранить оптимальную фертильность, человеку важно с детства следить за своим здоровьем.

Особенно важным врач назвал период полового созревания, который начинается примерно с 10-13 лет. Мальчикам следует наблюдаться у урологов для своевременного выявления вероятных отклонений.

Не менее важна регулярная физическая активность в таком возрасте. По словам эксперта, современные подростки погрузились в гаджеты и не развивают мускулатуру.

«Когда тебе 12-16 лет, ты должен играть в волейбол, баскетбол, бегать, боксировать, заниматься приседаниями, тогда предстательная железа, которая является очень мощным органом для мужчины, для мужского здоровья, выдаст все необходимые молекулы, которые тебя сделают мощным», — сказал Сухих.

Ранее ученые из Цюрихского университета выяснили, что определенные убеждения о мужественности негативно влияют на эрекцию. Мужчины, которые воспринимают ее как нестабильный показатель, чаще всего испытывают проблемы с эректильной функцией из-за стресса.